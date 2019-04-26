«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун». Стартовые составы команд - Советский спорт
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26 апреля 2019 21:13Футбол

«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Хаддерсфилд Таун» на матч 36-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль»: Алисон, Ловрен, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Салах, Мане, Старридж.

Запасные: Миньоле, Гомес, Матип, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Шакири, Ориги.

«Хаддерсфилд Таун»: Лоссль, Шиндлер, Дурм, Смит, Конголо, Горенц-Станкович, Хогг, Бакуна, Мбенза, Ахирни-Грант, Мунье.

Запасные: Коулмэн, Лёв, Йоргенсен, Притчард, Дэли, Качунга, Дьякаби.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.

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