«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун». Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Алисон, Ловрен, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Кейта, Вейналдум, Салах, Мане, Старридж.
Запасные: Миньоле, Гомес, Матип, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Шакири, Ориги.
«Хаддерсфилд Таун»: Лоссль, Шиндлер, Дурм, Смит, Конголо, Горенц-Станкович, Хогг, Бакуна, Мбенза, Ахирни-Грант, Мунье.
Запасные: Коулмэн, Лёв, Йоргенсен, Притчард, Дэли, Качунга, Дьякаби.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.
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