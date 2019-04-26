Валерий Масалитин: Каррера как был до «Спартака» никем, так и сейчас никто Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение Массимо Карреры на пост главного тренера «Спартака».

– Каррера как был до «Спартака» никем, так и сейчас никто. Кого люди пытаются вернуть, мне непонятно. Со «Спартаком» просто повезло. Следующий после чемпионства год раскрыл настоящий потенциал этого тренера. По мне так, лучше позвать Шалимова, Парфёнова, Черчесова – своих, спартаковских. А еще лучше проявить немного больше терпения. Раз позвали одного тренера, так будьте добры проявить к нему доверие, - цитирует Масалитина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что Каррера пришел в «Спартак» летом 2016 года, войдя в тренерский штаб Дмитрия Аленичева. 5 августа после поражения команды от АЕК (0:1) и вылета из Лиги Европы итальянец стал исполняющим обязанности главного тренера, а 17 августа был утвержден на посту наставника красно-белых.

22 октября 2018 года Совет директоров «Спартака» принял решение освободить итальянца от занимаемой должности. Работа в «Спартаке» стала для итальянского специалиста первой самостоятельной в карьере. Ранее он входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» (2012-2014) и сборной Италии (2014-2016).

Под руководством Карреры «Спартак» впервые спустя 16 лет стал чемпионом России (2017), а позже и обладателем Суперкубка России (2017).