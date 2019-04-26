Салах забил 20-й гол и вышел в лидеры гонки бомбардиров АПЛ

Этот мяч стал для египетского форварда 20-м в сезоне.
Таким образом, Салах обогнал Мане («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), на счету которых по 19 забитых мячей, и вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Англии.
Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет в матче 3:0 в пользу «Ливерпуля».
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