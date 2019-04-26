«Байер» в гостях одержал волевую победу над «Аугсбургом» - Советский спорт
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26 апреля 2019 23:23Футбол

«Байер» в гостях одержал волевую победу над «Аугсбургом»

Футболисты «Байера» разгромили «Аугсбург» в выездном матче 31-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.

В составе гостей голами отметились Кевин Фолланд (15-я минута), Кай Хаверц (48), Жонатан Та (60) и Юлиан Брандт (88). У хозяев поля отличился Кевин Дансо (12).

После этой победы «Байер», набрав 51 очко, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург», имея в активе 31 балл, занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре «Аугсбург» в гостях встретится с «Шальке», а «Байер» на своем поле сыграет против «Айнтрахта».

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