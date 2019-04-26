«Байер» в гостях одержал волевую победу над «Аугсбургом»

В составе гостей голами отметились Кевин Фолланд (15-я минута), Кай Хаверц (48), Жонатан Та (60) и Юлиан Брандт (88). У хозяев поля отличился Кевин Дансо (12).
После этой победы «Байер», набрав 51 очко, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург», имея в активе 31 балл, занимает 14-е место в чемпионате.
В следующем туре «Аугсбург» в гостях встретится с «Шальке», а «Байер» на своем поле сыграет против «Айнтрахта».
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