Дубли Салаха и Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Хаддерсфилд» - Советский спорт
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26 апреля 2019 23:51Футбол

Дубли Салаха и Мане помогли «Ливерпулю» разгромить «Хаддерсфилд»

Футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Хаддерсфилд Таун» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 5:0.

В составе мерсисайдцев голами отметились Наби Кейта (1-я минута), Садио Мане (23, 66) и Мохамед Салах (45+1, 83).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 91 очко и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд», имея в активе 14 баллов, занимает последнее, 20-е место, в чемпионате.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Ньюкасла», а «Хаддерсфилд» на своем поле встретится с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии
36-й тур

«Ливерпуль» - «Хаддерсфилд Таун» - 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кейта (1), 2:0 – Мане (23), 3:0 – Салах (45+1), 4:0 – Мане (66), 5:0 – Салах (83).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Ловрен, Александер-Арнолд, Кейта, Хендерсон, Вейналдум (Шакири, 73), Мане, Старридж (Окслейд-Чемберлен, 73), Салах.

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Конголо, Смит, Дурм, Горенц-Станкович (Притчард, 81), Бакуна, Хогг, Мбенза (Качунга, 87), Шиндлер, Мунье (Леве, 65), Грант.

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