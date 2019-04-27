Салах установил рекорд «Ливерпуля», забив 69 мячей в первых 100 матчах за клуб - Советский спорт
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27 апреля 2019 00:49Футбол

Салах установил рекорд «Ливерпуля», забив 69 мячей в первых 100 матчах за клуб

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в матче с «Хаддерсфилд Таун» в 36-м туре чемпионата Англии (5:0).

Таким образом, на счету 26-летнего египтянина стало 69 забитых мячей в первых 100 матчах за английский клуб. Это лучший результат в истории мерсисайдской команды.

Ранее достижение принадлежало Роджеру Ханту (сезоны 1959-1969) и Сэму Рейбоулду (1900-1907), забившим 68 голов в первых 100 встречах за «Ливерпуль».

Добавим, что после этой встречи Салах вышел в лидеры бомбардирской гонки АПЛ, на его счету 21 гол в текущем чемпионате.

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