Салах установил рекорд «Ливерпуля», забив 69 мячей в первых 100 матчах за клуб

Таким образом, на счету 26-летнего египтянина стало 69 забитых мячей в первых 100 матчах за английский клуб. Это лучший результат в истории мерсисайдской команды.
Ранее достижение принадлежало Роджеру Ханту (сезоны 1959-1969) и Сэму Рейбоулду (1900-1907), забившим 68 голов в первых 100 встречах за «Ливерпуль».
Добавим, что после этой встречи Салах вышел в лидеры бомбардирской гонки АПЛ, на его счету 21 гол в текущем чемпионате.
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