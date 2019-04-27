Юрген Клопп: Теперь мы полностью сосредоточены на встрече с «Барселоной»

- Мы довольны заработанными очками и теперь полностью сосредоточены на следующей встрече. Мы усердно работаем и пытаемся создать проблемы каждому сопернику.
Группа игроков нашей команды прекрасно поработала в этом матче, но «Хаддерсфилд» явно сильнее, чем его результаты. Соперник проводил правильные контратаки, так что нам необходимо было проявить терпение. Не смотря на это, мы смогли забить красивые голы, - цитирует Клоппа BBC.
Напомним, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 91 очко и вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Ливерпуль» 4 мая в гостях сыграет против «Ньюкасла».
В среду, 1 мая, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Барселоной» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.
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