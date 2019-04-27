Форвард «Анжи»: Перед матчем с ЦСКА Адиев сказал, что в Москве всегда есть спрос на игроков - Советский спорт
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27 апреля 2019 08:07ФутболГичунцев Артур

Форвард «Анжи»: Перед матчем с ЦСКА Адиев сказал, что в Москве всегда есть спрос на игроков

Встреча состоялась 24 апреля.

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов рассказал, как главный тренер команды Магомед Адиев мотивировал своих игроков перед матчем с ЦСКА в 25-м туре РПЛ.

«Перед матчем с ЦСКА он сказал нам, что игра пройдёт в Москве, а в этом городе всегда есть спрос на игроков. Что в таких матчах можно себя показать и перейти в столичный клуб или другие команды. На таких играх часто присутствует много скаутов. Так что нужно отчасти и самих себя настраивать. Наш тренер всегда находит нужные слова – он отличный мотиватор и тактик.

Речь после поражения от «Зенита» (0:5), где Адиев сравнил «Анжи» с пустым стаканом? Да, конечно, всё видел. Такие вещи очень впечатляют. Даже захотелось вернуться назад и переиграть встречу ещё раз. Доказать самому себе и остальным, что мы не по делу проиграли матч с таким крупным счётом», – приводят слова Агаларова «Известия».

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