Форвард «Анжи»: Перед матчем с ЦСКА Адиев сказал, что в Москве всегда есть спрос на игроков

Нападающий «Анжи» Гамид Агаларов рассказал, как главный тренер команды Магомед Адиев мотивировал своих игроков перед матчем с ЦСКА в 25-м туре РПЛ.
«Перед матчем с ЦСКА он сказал нам, что игра пройдёт в Москве, а в этом городе всегда есть спрос на игроков. Что в таких матчах можно себя показать и перейти в столичный клуб или другие команды. На таких играх часто присутствует много скаутов. Так что нужно отчасти и самих себя настраивать. Наш тренер всегда находит нужные слова – он отличный мотиватор и тактик.
Речь после поражения от «Зенита» (0:5), где Адиев сравнил «Анжи» с пустым стаканом? Да, конечно, всё видел. Такие вещи очень впечатляют. Даже захотелось вернуться назад и переиграть встречу ещё раз. Доказать самому себе и остальным, что мы не по делу проиграли матч с таким крупным счётом», – приводят слова Агаларова «Известия».
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