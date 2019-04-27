СМИ: Михайлов станет новым вице-президентом «Спартака» - Советский спорт
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27 апреля 2019 09:46ФутболГичунцев Артур

СМИ: Михайлов станет новым вице-президентом «Спартака»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов станет новым вице-президентом московского «Спартака».

Отметим, что он является членом совета директоров красно-белых с 2004 года. В «Спартаке» Михайлов в основном курировал работу с болельщиками.

Согласно источнику, в клуб также придёт Томас Цорн, который будет отвечать за селекцию.

Накануне «Спартак» сообщил, что по окончании текущего сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

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