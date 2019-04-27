Чех может вернуться в «Челси» на должность технического директора - Советский спорт
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27 апреля 2019 10:27ФутболГичунцев Артур

Чех может вернуться в «Челси» на должность технического директора

Об этом сообщает The Telegraph.

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех, ранее сообщивший о завершении карьеры по окончании сезона, получил предложение от «Челси».

Согласно источнику, руководство «синих» рассматривает вратаря в качестве замены Майклу Эменалу, который занимал должность технического директора.

Чех выступал за «Челси» 11 лет. За это время он неоднократно выигрывал Премьер-лигу, а также побеждал в Лиге чемпионов.

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