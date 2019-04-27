«Интер» и «Рома» ведут борьбу за форварда «Вердера» - Советский спорт
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27 апреля 2019 11:06ФутболГичунцев Артур

«Интер» и «Рома» ведут борьбу за форварда «Вердера»

Об этом сообщает Bild.

Нападающий «Вердера» Макс Крузе получил несколько предложений из чемпионата Италии.

Согласно источнику, им интересуются миланский «Интер», а также «Рома». Отмечается, что немецкий клуб хочет сохранить игрока в команде и ведет с ним переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач.

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