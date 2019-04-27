«Интер» и «Рома» ведут борьбу за форварда «Вердера»

Нападающий «Вердера» Макс Крузе получил несколько предложений из чемпионата Италии.
Согласно источнику, им интересуются миланский «Интер», а также «Рома». Отмечается, что немецкий клуб хочет сохранить игрока в команде и ведет с ним переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом.
В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 14 голевых передач.
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