СМИ: Шалимов возглавит «Спартак-2» и будет курировать команды старших возрастов

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов возглавит «Спартак-2» по окончании сезона. Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что он также будет курировать команды старших возрастов.
Таким образом, Шалимов сменит у руля красно-белых Виктора Булатова, при котором команда занимает 12-е место в таблице ФНЛ.
Добавим, что Шалимов, будучи игроком, выступал в составе столичного клуба в период с 1986 по 1991 год.
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