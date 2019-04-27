СМИ: Шалимов возглавит «Спартак-2» и будет курировать команды старших возрастов - Советский спорт
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27 апреля 2019 12:53ФутболГичунцев Артур

СМИ: Шалимов возглавит «Спартак-2» и будет курировать команды старших возрастов

Последним клубом специалиста были подмосковные «Химки».

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов возглавит «Спартак-2» по окончании сезона. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что он также будет курировать команды старших возрастов.

Таким образом, Шалимов сменит у руля красно-белых Виктора Булатова, при котором команда занимает 12-е место в таблице ФНЛ.

Добавим, что Шалимов, будучи игроком, выступал в составе столичного клуба в период с 1986 по 1991 год.

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