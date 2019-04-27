СМИ: Романов возглавит молодежную команду «Спартака»

Новым главным тренером молодежной команды «Спартака» станет 40-летний специалист Вадим Романов.
Отметим, что на данный момент наставник работает с юношеским коллективом красно-белых.
Таким образом, Романов сменит в молодежной команде Алексея Лунина.
На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в таблице молодежного первенства России и уступает лидирующему ЦСКА 11 очков.
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