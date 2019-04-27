СМИ: Романов возглавит молодежную команду «Спартака» - Советский спорт
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27 апреля 2019 13:33ФутболГичунцев Артур

СМИ: Романов возглавит молодежную команду «Спартака»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Новым главным тренером молодежной команды «Спартака» станет 40-летний специалист Вадим Романов.

Отметим, что на данный момент наставник работает с юношеским коллективом красно-белых.

Таким образом, Романов сменит в молодежной команде Алексея Лунина.

На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в таблице молодежного первенства России и уступает лидирующему ЦСКА 11 очков.

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