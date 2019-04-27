СМИ: Ханни потерял доверие Кононова и будет выставлен на трансфер - Советский спорт
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27 апреля 2019 14:00ФутболГичунцев Артур

СМИ: Ханни потерял доверие Кононова и будет выставлен на трансфер

Об этом сообщает «Чемпионат».

Хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни с большой долей вероятности покинет столичный клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, такое решение принято руководством. Отмечается, что алжирский футболист окончательно потерял доверие Олега Кононова, из-за чего не появлялся на поле в последних матчах.

Отмечается, что красно-белые также рассматривают вариант с продажей Александра Ташаева, Артема Тимофеева и Джано Ананидзе.

Также сообщается, что при наличии достойных предложений «Спартак» готов расстаться Фернандо, а также планирует продать кого-то из форвардов – в качестве вариантов выступили Зе Луиш и Луис Адриано.

Добавим, что накануне клуб объявил об уходе Наиля Измайлова (вице-президент) и Сергея Родионова (спортивный директор) по окончании сезона.

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