«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 16:10ФутболЛипкин Антон

«Атлетик» сыграл вничью с «Алавесом» и не смог догнать «Валенсию»

Команды обменялись голами в первом тайме.

«Атлетик» завершил вничью матч 35-го тура примеры с «Алавесом» (1:1) на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

На 41-й минуте полузащитник Беньят Эчебаррия открыл счет, но еще до перерыва форвард Борха Бастон забил ответный гол.

Бывший форвард «Рубина» Мубарак Вакасо остался у «Алавеса» в запасе.

«Атлетик» набрал 50 очков и не смог догнать «Валенсию», занимающую шестое место. У «Алавеса» стало 47 очков и восьмое место.

В 36-м туре 4 мая «Алавес» примет «Реал Сосьедад», а «Атлетик» сыграет в гостях с «Вальядолидом».

Примера
35-й тур

«Атлетик» – «Алавес» – 1:1 (1:1)
Голы: Беньят, 41 – Бастон, 45.

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