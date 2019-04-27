Агент: Ташаев не собирается уходить из «Спартака»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, заявил, что его клиент не планирует менять команду.
«Впервые слышу информацию о том, что «Спартак» хочет расстаться с Ташаевым, – приводит ТАСС слова Агузарова. – Он в последнее время регулярно играет и никуда не собирается уходить».
Напомним, Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом прошлого года, однако не стал стабильным игроком стартового состава красно-белых.
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Контракт Ташаева со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.
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