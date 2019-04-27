«Боруссия» проиграла «Шальке» и не смогла опередить «Баварию» «Боруссия» заканчивала игру вдевятером.

«Боруссия» (Дортмунд) потерпела поражение от «Шальке» (2:4) в матче 31-го тура бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

У победителей дубль сделал полузащитник Даниэль Калиджури, по голу забили защитник Салиф Сане и форвард Бреэль Эмболо.

В составе «Боруссии» голы на счету полузащитников Марио Гетце и Акселя Витселя.

Отметим, что «Боруссия» заканчивала игру вдевятером. На 60-й минуте при счете 1:2 был удален полузащитник Марко Ройс, а через пять минут – после третьего гола «Шальке» – полузащитник Мариус Вольф.

Таким образом, «Боруссия» упустила возможность подняться на первое место. Теперь лидирующая «Бавария» в случае завтрашней победы над «Нюрнбергом» может оторваться от преследователя на четыре очка. В свою очередь «Шальке» набрал 30 очков и остается на 15-м месте.

В 32-м туре 4 мая «Боруссия» сыграет в гостях с «Вердером», а 5 мая «Шальке» примет «Аугсбург».

Бундеслига

31-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Шальке» – 2:4 (1:2)

Голы: Гетце, 14. Витсель, 85 – Калиджури, 18, 62. Сане, 28. Эмболо, 86.

Удаления: Ройс, 60. Вольф, 65 (оба – «Боруссия»).

«Айнтрахт» – «Герта» – 0:0

Удаление: Клюнтер («Герта»), 80.

«РБ Лейпциг» – «Фрайбург» – 2:1 (1:0)

Голы: Вернер, 19. Форсберг, 78, с пенальти – Грифо, 66.

«Фортуна» – «Вердер» – 4:1 (2:1)

Голы: Раман, 1. Караман, 22. Хеннингс, 56. Зуттнер, 73 – Крузе, 28, с пенальти.

«Ганновер» – «Майнц» – 1:0 (0:0)

Гол: Вайдандт, 66.