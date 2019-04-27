«Норвич» вышел в премьер-лигу

«Норвич» досрочно обеспечил себе возвращение в премьер-лигу.
В воскресенье в 45-м туре чемпиошипа «канарейки» нанесли поражение «Блэкберну» (2:1).
Еще в первом тайме голы у победителей забили немец Марко Штиперманн и босниец Марио Вранчич. У соперника единственный мяч записал на свой счет защитник Льюис Трэвис.
«Норвич» набрал 91 очко и теперь точно не опустится ниже второго места, которое сейчас занимает «Шеффилд Юнайтед».
В зоне плей-офф располагаются «Лидс», «Вест Бромвич», «Астон Вилла» и «Дерби Каунти».
Добавим, что «Норвич» вернулся в премьер-лигу спустя три года после вылета.
Чемпиошип
45-й тур
«Норвич» – «Блэкберн» – 2:1 (2:1)
Голы: Штиперманн, 13. Вранчич, 21 – Трэвис, 23.
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