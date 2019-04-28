«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»

Единственный мяч в этой встрече в компенсированное время матча забил бразильский нападающий команды гостей Шарлес (90+3).
После этой игры «Валенсия», имея в активе 52 очка, расположилась на шестой строчке в турнирной таблице примере. «Эйбар», имея в активе 43, поднялся на девятое место.
В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет против «Уэски», а «Эйбар» на своем поле встретится с «Бетисом».
Чемпионат Испании
35-й тур
«Валенсия» – «Эйбар» - 0:0 (0:0)
Голы: 0:1 - Шарлес (90+3).
«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Ронкалья, Коклен (Собрино, 77), Васс, Ферран Торрес (Солер, 56), Парехо, Гедеш, Родриго, Гамейро.
«Эйбар»: Дмитрович, Кукурелья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Жордан, Альварес, Леон (Кардона, 71), Орельяна, Эскаланте, Энрик (Шарлес, 80).
Предупреждения: Солер (58), Ронкалья (60), Хосе Анхель (70).