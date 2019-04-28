«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии» - Советский спорт
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28 апреля 2019 14:56Футбол

«Эйбар» в компенсированное время матча вырвал победу у «Валенсии»

Футболисты «Валенсии» проиграли «Эйбару» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече в компенсированное время матча забил бразильский нападающий команды гостей Шарлес (90+3).

После этой игры «Валенсия», имея в активе 52 очка, расположилась на шестой строчке в турнирной таблице примере. «Эйбар», имея в активе 43, поднялся на девятое место.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет против «Уэски», а «Эйбар» на своем поле встретится с «Бетисом».

Чемпионат Испании
35-й тур

«Валенсия» – «Эйбар» - 0:0 (0:0)

Голы: 0:1 - Шарлес (90+3).

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Ронкалья, Коклен (Собрино, 77), Васс, Ферран Торрес (Солер, 56), Парехо, Гедеш, Родриго, Гамейро.

«Эйбар»: Дмитрович, Кукурелья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Пенья (Де Бласис, 46), Жордан, Альварес, Леон (Кардона, 71), Орельяна, Эскаланте, Энрик (Шарлес, 80).

Предупреждения: Солер (58), Ронкалья (60), Хосе Анхель (70).

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