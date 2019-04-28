Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне» - Советский спорт
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28 апреля 2019 15:24Футбол

Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне»

Футболисты «Наполи» переиграли «Фрозиноне» в выездном матче 34-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе команды из Неаполя голами отметились Дрис Мертенс (19-я минута) и Амин Юнес (49).

После этой игры «Наполи» набрал 70 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице серии А. «Фрозиноне», имея в активе 23 балла, занимает 19-е место в чемпионате.

В следующем туре неаполитанская команда на своем поле встретится с «Кальяри», а «Фрозиноне» на выезде сыграет против «Сассуоло».

Чемпионат Италии
34-й тур

«Фрозиноне» – «Наполи» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мертенс (19), 0:2 – Юнес (49).

«Фрозиноне»: Спортьелло, Ариаудо, Гольданига, Бригенти, Гильоне (Паганини, 56), Бегетто, Вальцаниа (Чиофани, 76), Майелло, Гори, Тротта (Дионизи, 66), Пинамонти.

«Наполи»: Оспина, Малькюи (Альбиоль, 88), Гулям, Луперто, Кулибали, Зелиньски, Фабиан Руис, Юнес (Верди, 73), Кальехон, Милик (Уна, 78), Мертенс.

Предупреждение: Гильоне (45), Фабиан Руис (79), Гори (79), Дионизи (81).

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