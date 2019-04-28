«Зенит» обыграл «Крылья Советов», отрыв от «Локомотива» снова восемь очков (видео)

«Зенит» победил «Крылья Советов» (4:2) в матче 26-го тура премьер-лиги и вновь оторвался от «Локомотива» на восемь очков.

К 30-й минуте форвард Сердар Азмун сделал дубль, а еще через пять минут защитник Тарас Бурлак отправил мяч в свои ворота. Однако в конце первого тайма «Крылья Советов» отыграли два гола усилиями Дениса Ткачука.

После перерыва «Зенит» больше не пропустил, а в компенсированное время защитник Игорь Смольников забил четвертый мяч.

Отметим, что на 78-й минуте форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев получил красную карточку.

Таким образом, уже в следующем туре «Зенит» может оформить чемпионство. Это произойдет 4 мая, если «Зенит» обыграет в гостях «Ахмат», а «Локомотив» не выиграет в Туле у «Арсенала».

У «Крыльев Советов» осталось 27 очков и 13-е место.

РПЛ

26-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) – 4:2 (3:2)

Голы: Азмун, 9, 30. Бурлак, 35, в свои ворота. Смольников, 90+1 – Ткачук, 40, 44.

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Нобоа, Ригони (Шатов, 55), Оздоев, Азмун (Мусаев, 90), Дзюба, Дриусси (Анюков, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Бурлак, Денисов, Шишкин, Зиньковский (Корниленко, 63), Рабиу, Ананидзе (Яковлев, 80), Ткачук, Зотов (Антон, 73), Шейдаев.

Предупреждения: Дриусси, 14. Оздоев, 47. Ригони, 54. Жирков, 88 – Шейдаев, 47. Рабиу, 49.

Удаление: Шейдаев, 78.

Главный арбитр: Алексей Еськов (Мосва).

Санкт-Петербург. «Газпром Арена».