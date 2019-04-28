Динияр Билялетдинов: Когда «Енисей» сравнял счет, стало боязно за результат «Локомотив» вырвал победу у «Енисея».

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов после матча 26-го тура премьер-лиги с «Енисеем» (2:1) поделился впечатлениями от игры команды и обновленного стадиона.

– Хорошо, что все так закончилось, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба. – Когда «Енисей» сравнял счет, стало боязно за результат. Но ребята забили второй гол – молодцы. Сейчас самое главное – не терять свои очки, и все будет хорошо. Надеюсь, что «Локомотив» выиграет все оставшиеся матчи.

– Со времен, когда вы играли за «Локомотив», обновился стадион, появился матчдэй. Какое впечатление производит Черкизово?

– Приятно видеть обновленный стадион, экраны. Болельщикам удобно посещать матчи. Инсталляция «Игры престолов» на Северной трибуне – хорошая идея.

Напомним, решающий гол на 88-й минуте забил перуанец Джефферсон Фарфан.