Олег Шатов: Игра с «Крыльями» легко давалась, могли забивать - Советский спорт
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28 апреля 2019 21:29ФутболЛипкин Антон

Олег Шатов: Игра с «Крыльями» легко давалась, могли забивать

«Зенит» нанес поражение «Крыльям Советов».

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (4:2) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

– Думаю, болельщикам матч понравился, – приводит слова 28-летнего игрока. – Да и нам тоже. Сезон заканчивается, в таких играх обязательно нужно побеждать. Сами себе создали проблемы. Повели в счете, игра легко давалась, могли забивать. Хорошо, что во втором тайме поймали соперника на контратаке, сняли все вопросы в итоге.

– Насколько тяжело было входить в такой матч, учитывая, что «Крылья» имели преимущество во владении мячом?
– Мне и так тяжело, весь сезон получается скомканным. То травмы, то не попадаю в состав. Стараюсь приносить максимальную пользу команде. Пусть и сыграю всего 20-30 минут. Но кому легко? Буду работать, стараться.

Благодаря победе отрыв лидирующего «Зенита» от «Локомотива» вновь составил восемь очков.

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