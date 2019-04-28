Виктор Гончаренко: В конце матча ЦСКА стал играть авантюрно ЦСКА проиграл «Краснодару» и пропустил соперника на третье место.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру команды в матче 26-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (0:2) на стадионе «Краснодар».

– Не думаю, что стоит говорить о невезении, – приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба. – Мы могли бы усилить игру путем замен, лучшего расположения опорников в концовке. Мы стали действовать авантюрно, что позволяло сопернику убегать в контратаки. Мы играли с позиции силы, с позиции атаки. Может, не стоило этого делать, но быстро пропущенный первый мяч заставил нас действовать в такой манере.

– Показалось, что победа «Краснодара» получилась необычной. Ожидали от них такого закрытого футбола?

– Быстро пропущенный гол меняет направление игры. Так и произошло. Могла быть игра на встречных курсах.

– С чем связана обратная замена Георгия Щенникова?

– Не все вышедшие сегодня игроки сыграли хорошо. Нам надо было усилить игру как в атаке, так и в обороне.

На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник Даниил Уткин, а через десять минут после перерыва второй мяч в ворота ЦСКА забил полузащитник Дмитрий Стоцкий.

«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на третье место.