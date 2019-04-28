Мурад Мусаев: Нет смысла трогать Сафонова, он наш первый номер

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:0) высказался об игре голкипера Матвея Сафонова.
«Какая ситуация была в прошлом году: нашим первым номером был (Андрей) Синицын, он показывал хорошие матчи, но в одной из игр мы решили дать шанс (Станиславу) Крицюку, – приводит «Р-Спорт» слова Мусаева. – Он себя показал и стал основным голкипером.
Затем у него опять пошли травмы. Свой шанс вновь получил Синицын. А затем мы дали его и Сафонову. Сейчас Матвей проводит сильную часть сезона, и нет смысла его трогать. Он наш первый номер. У нас есть конкуренция на позиции голкипера, и это хорошо».
В нынешнем сезоне 20-летний Сафонов провел 17 матчей за «Краснодар» и пропустил в них 15 голов.
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