Мурад Мусаев: Нет смысла трогать Сафонова, он наш первый номер 20-летний голкипер провел 17 матчей за «Краснодар» в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:0) высказался об игре голкипера Матвея Сафонова.

«Какая ситуация была в прошлом году: нашим первым номером был (Андрей) Синицын, он показывал хорошие матчи, но в одной из игр мы решили дать шанс (Станиславу) Крицюку, – приводит «Р-Спорт» слова Мусаева. – Он себя показал и стал основным голкипером.

Затем у него опять пошли травмы. Свой шанс вновь получил Синицын. А затем мы дали его и Сафонову. Сейчас Матвей проводит сильную часть сезона, и нет смысла его трогать. Он наш первый номер. У нас есть конкуренция на позиции голкипера, и это хорошо».

В нынешнем сезоне 20-летний Сафонов провел 17 матчей за «Краснодар» и пропустил в них 15 голов.