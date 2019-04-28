Маурисио Перейра: Знали, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому старались играть на контратаках - Советский спорт
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28 апреля 2019 23:23ФутболЛипкин Антон

Маурисио Перейра: Знали, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому старались играть на контратаках

«Краснодар» нанес поражение ЦСКА в 26-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:0).

– Играть против московских команд и «Зенита» всегда сложно, но мы смогли победить и это главное, – приводит слова 29-летнего уругвайца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Не менее важно и то, что мы смогли сыграть на ноль.

– В этом матче показалось, что «Краснодар» поменялся с соперником местами. Вы не играли первым номером, делая больше ставку на контратаки. Это был изначальный план?
– Мы знали, что ЦСКА очень хорошо владеет мячом. Поэтому пытались действовать на контратаках. Не забывайте, что у нас были проблемы с составом.

Напомним, на седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник Даниил Уткин, а через десять минут после перерыва второй мяч в ворота ЦСКА забил полузащитник Дмитрий Стоцкий.

«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на третье место.

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