Луческу извинился за свои слова в адрес Валерия Лобановского

Бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу извинился за свои слова, сказанные в адрес Валерия Лобановского.
«Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему. «Динамо» тех времен было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах.
Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины», – приводит слова Луческу «Газета.Ru» со ссылкой на Football.ua.
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Начало финальной встречи — в 20.30.