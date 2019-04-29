Луческу извинился за свои слова в адрес Валерия Лобановского - Советский спорт
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29 апреля 2019 13:56ФутболГичунцев Артур

Луческу извинился за свои слова в адрес Валерия Лобановского

Ранее румынский специалист заявил, что Лобановский незаслуженно занял 6-е место в списке величайших тренеров в истории по версии France Football.

Бывший наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу извинился за свои слова, сказанные в адрес Валерия Лобановского.

«Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему. «Динамо» тех времен было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах.

Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины», – приводит слова Луческу «Газета.Ru» со ссылкой на Football.ua.

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