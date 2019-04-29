ЦСКА начал переговоры с Ефремовым о продлении контракта - Советский спорт
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29 апреля 2019 15:44ФутболГичунцев Артур

ЦСКА начал переговоры с Ефремовым о продлении контракта

Об этом сообщает Sport24.ru.

Московский ЦСКА рассчитывает договориться с полузащитником Дмитрием Ефремовым о продлении трудового соглашения.

По информации источника, стороны уже приступили к переговорам.

Напомним, нынешний контракт 24-летнего футболиста истекает 30 июня 2019 года.

В текущем сезоне он провел 18 матчей и отдал один голевой пас.

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