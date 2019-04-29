Арсен Минасов: Широков отработал в «Динамо» на твердую «четверку» Агент Арсен Минасов, заявил, что заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского «Динамо» Роман Широков, который покинул свой пост, работал на твердую «четверку».

«Не могу ничего сказать по поводу его ухода из «Динамо», еще не разговаривал с ним. Роман работал в клубе как минимум на твердую «четверку» по пятибалльной системе. Насколько мне известно, в бюджетных рамках, в которых находилось «Динамо», он сделал максимально возможное», — сказал Минасов.

Напомним, что в понедельник Широков покинул пост по собственной инициативе. Он занимал данную должность с июня 2018 года.