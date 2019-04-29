Сергей Веденеев: У «Зенита» не только большой отрыв – они играют лучше конкурентов

«У «Зенита» не только большой отрыв – они играют лучше конкурентов. По-моему, преследователи уже не обращают внимания на петербуржцев. У них междоусобная война. И они еще будут терять очки.
У всех конкурентов «Зенита» проблемы с составом. А петербуржцы пригласили зимой трех игроков и решили все проблемы. У них есть и игра, и очки. Сложно предугадать, станет ли чемпионом «Зенит» уже в следующем туре.
В любом случае у них сейчас очень высокий уровень игры, они здорово настраиваются на матчи, у них хороший состав. Кажется, им самим нравится тот футбол, который они показывают», — сказал Веденеев.
После 26 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» имеют шанс стать чемпионами России уже по итогам 27-го тура РПЛ.
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