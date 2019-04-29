Дмитрий Сенников: Боюсь предполагать, чем все может закончиться для Кокорина и Мамаева Кокорин и Мамаев арестованы по обвинению в избиении трех людей.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением насчет дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Читая показания свидетелей, продолжаю убеждаться в том, что произошла обычная, бытовая драка. Это, конечно же, никакой не сговор, обычная ссора в кафе и столкновение интересов. В Москве такие конфликты происходят каждые выходные.

Учитывая подход к этому делу, боюсь предполагать, чем все это может закончиться для ребят. Они и так сидят слишком долго. Основания? Ведь никто после этой драки не умер, не получил инвалидность и других серьезных травм», - цитирует Сенникова «RT на русском».

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.