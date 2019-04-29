Дмитрий Сенников: Футболисты «Локомотива» всегда находят в себе характер Футболисты «Локомотива» обыграл «Енисей» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал итог матча с «Енисеем».

«Локомотив» имел преимущество, нанес больше ударов по воротам, но в первом тайме не реализовывал свои моменты. А после перерыва смог забить при помощи автогола. А в концовке пропустил необязательный мяч, когда расслабился. «Енисей» играл до конца, боролся. Но ничья никого не устраивала. Получилось, что гости шли в атаку, и второй мяч случился как раз после атаки «Енисея». Миранчук прошел по флагну и отдал пас Фарфану. Все произошло мгновенно. Железнодорожники воспользовались своим шансом.

Есть определенные проблемы в обороне, кто-то выбывает, поэтому нет стабильности, и возникают моменты у ворот «Локомотива», которые приводят к пропущенным мячам. Но ребята молодцы, всегда находят в себе характер. Могут переломить игру, несмотря на то, что пропускают. С «Ростовом», «Енисеем», в Грозном, так было», - цитирует Сенникова «Евро-футбол».

После этой победы «Локомотив», набрав 49 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 16 баллов, занимает последнее, 16-е место, в чемпионате.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Анжи».