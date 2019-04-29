Геннадий Костылев: Соперники ЦСКА между собой еще передерутся ЦСКА накануне проиграл «Краснодару» (0:2) в гостевом матче 26-го тура российской премьер-лиги.

Ветеран армейцев Геннадий Костылев прокомментировал итог матча в Краснодаре.

«Это случайности и следствие ошибок. Армейцы имели преимущество, играли очень активно, ну вот и попались на контратаках. Потому что стали плохо возвращаться к своим воротам. А нужно начинать прессинговать соперника на его половине поля, чтобы не дать развить атаку. Но дело даже не том, что пропустили два мяча – они не смогли забить, хотя моментов было гораздо больше, чем у соперника.

Соперники обязательно будут терять очки. Нельзя же сказать, что «Локомотив» играет блестяще. Просто ему фартит. Вот он и выбрался наверх, пока соперники буксуют. А случится у них пара ничьих, и ситуация изменится. Я верю, что армейцы могут оказаться на втором месте, просто надо выигрывать и не падать духом. А соперники между собой еще передерутся», - цитирует Костылева «Евро-футбол».

«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись в зону Лиги чемпионов.