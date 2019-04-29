«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» 120 млн евро за Облака Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» готов приобрести у мадридского клуба Яна Облака за 120 миллионов евро.

Отмечается, что будущее голкипера «МЮ» Давида де Хеа в команде под вопросом. Его контракт с клубом истекает через год.

Однако сам Облак хочет выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.