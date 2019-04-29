«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Атлетико» 120 млн евро за Облака

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» готов приобрести у мадридского клуба Яна Облака за 120 миллионов евро.
Отмечается, что будущее голкипера «МЮ» Давида де Хеа в команде под вопросом. Его контракт с клубом истекает через год.
Однако сам Облак хочет выступать за команду, которая играет в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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