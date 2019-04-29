Мать Рабьо: Президент «ПСЖ» своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности - Советский спорт
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29 апреля 2019 19:00ФутболСметанникова Дарья

Мать Рабьо: Президент «ПСЖ» своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности

Мама футболиста считает президента «ПСЖ» виновным в неудовлетворительных результатах команды.

Вероник Рабьо, мать полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, раскритиковала президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

«Я бесконечно благодарна Атему Бен-Арфа за его слова и поддержку. Если бы он это не сказал, я бы не заговорила. Нужно всегда уважать людей вокруг. Если вы этого не делаете, то в какой-то момент придет расплата. Думаю, однажды Адриен тоже встретится с «ПСЖ» и доставит им проблемы. Потому что это жизнь. Когда делаешь что-то не так, всегда есть последствия.

Президент клуба принял максимально несправедливое решение, все знают это. Сделав это, он отравил команду ядом, и в последние пять месяцев мы видим последствия. Он своими руками разрушил свою команду, потому что забыл о человечности. Аль-Хелаифи показал, что не знает не только футбол и своих игроков, но и людей в целом», - приводит слова Вероник Рабьо «Газета.Ru» со ссылкой на L'Equipe.

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