«Крылья Советов» готовы предложить Самедову контракт на один или два сезона Условия контракта будут зависеть от желания футболиста.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб предложит Александру Самедову контракт сроком на один или два сезона.

«Конечно, есть желание продлить контракты, с Самедовым в том числе. Сядем с Миодрагом Божовичем, узнаем, какие позиции ему нужно усилить, обсудим все. Но это будет в конце мая. Сейчас главное решить задачу в турнирной таблице, остаться в Премьер-лиге», - цитирует Шикунова «Рейтинг букмекеров».

Самарский клуб также рассчитывает обсудить новые соглашения с нападающими Рамилем Шейдаевым и Максимом Канунниковым.

Напомним, Самедов играет в «Крыльях Советов» с января 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».