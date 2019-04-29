Люк Шоу: «Манчестер Юнайтед» нужно выиграть последние два матча «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в 36-м туре английской премьер-лиги.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал итог матча на «Олд Траффорд».

«Мы опустошены. Я чувствовал, что первый тайм мы проводим отлично. У нас был план игры, мы придерживались его, у нас были шансы, и мы их не использовали. Это история всего нашего сезона на самом деле. У нас было так много шансов, и мы не смогли их использовать.

Мы знали, что нам нужно выиграть игру, и, возможно, надеялись на удачу, которая могла бы принести нам успех. Сейчас все игроки опустошены, теперь ситуация не в наших руках. Нам нужно просто выиграть наши последние два матча и посмотрим, куда нас это приведет», - цитирует Шоу «Газета.Ru» со ссылкой на клубное телевидение.

Таким образом, «Челси» сохранил четвертое место, а «Манчестер Юнайтед» не смог опередить «Арсенал» и остался шестым, отставая от «канониров» на одно очко.

В предпоследнем туре 5 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом», а «Челси» примет «Уотфорд».