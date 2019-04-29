«Порту» обыграл «Челси» и выиграл Юношескую лигу УЕФА

В финале Юношеской лиги УЕФА «Порту» играл с «Челси» в швейцарском Ньоне. Матч закончился победой португальской команды со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Фабиу Виейра (18-я минута), Диогу Кейрош (55) и Афонсу Соуза (75). У «Челси» единственный мяч забил Редан (53).
Отметим, что «Порту» впервые в истории выиграл Юношескую лигу УЕФА. «Челси» брал трофей два раза.
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