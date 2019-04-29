Гол Сорокина принес «Рубину» гостевую ничью со «Спартаком»

«Спартак» на своем поле принимал «Рубин». Матч закончился ничьей со счетом 1:1.
Единственный мяч у «Спартака» забил Фернандо на 23-й минуте. Счет сравнял защитник казанской команды Егор Сорокин (87-я минута).
После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Рубин» с 32 баллами идет на 11-й позиции.
В следующем туре команда Олега Кононова 4 мая сыграет в гостях с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева днем ранее примут «Оренбург».
РПЛ
26-й тур
«Спартак» - «Рубин» 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 23 Фернандо, 1:1 – 87 Сорокин.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Айртон, Боккетти, Гулиев, Ханни, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Глушаков (Ещенко, 46), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Зе Луиш.
«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 70), Подберезкин (Пантелеев, 78), Сорокин, Полоз.
Предупреждения: Ломовицкий (14), Зе Луиш (41), Сорокин (45).