Гол Сорокина принес «Рубину» гостевую ничью со «Спартаком» - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:25ФутболСметанникова Дарья

Гол Сорокина принес «Рубину» гостевую ничью со «Спартаком»

В Москве состоялся матч 26-го тура российской премьер-лиги.

«Спартак» на своем поле принимал «Рубин». Матч закончился ничьей со счетом 1:1.

Единственный мяч у «Спартака» забил Фернандо на 23-й минуте. Счет сравнял защитник казанской команды Егор Сорокин (87-я минута).

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Рубин» с 32 баллами идет на 11-й позиции.

В следующем туре команда Олега Кононова 4 мая сыграет в гостях с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева днем ранее примут «Оренбург».

РПЛ
26-й тур

«Спартак» - «Рубин» 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 23 Фернандо, 1:1 – 87 Сорокин.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Айртон, Боккетти, Гулиев, Ханни, Зобнин, Фернандо (Умяров, 90), Глушаков (Ещенко, 46), Ломовицкий (Мелкадзе, 73), Зе Луиш.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Калинин (Степанов, 67), Уремович, Камболов, Башкиров, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 70), Подберезкин (Пантелеев, 78), Сорокин, Полоз.

Предупреждения: Ломовицкий (14), Зе Луиш (41), Сорокин (45).

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