Ванда Нара: Икарди останется в «Интере» на 150 лет

Жена и агент футболиста Ванда Нара заявила, что Мауро Икарди останется в «Интере», несмотря на конфликт с главным тренером Лучано Спаллетти.
«Мауро слушает и делает то, что ему говорят. Спаллетти хочет остаться в «Интере» на 100 лет? Мауро моложе, он останется на 150 лет.
Икарди останется в «Интере», он принял решение», – сказала Нара в программе Tiki Taka.
В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел 33 матча за «Интер», в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.
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