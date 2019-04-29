Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что футболист предан мадридскому клубу.
«Я не знаю, сфокусирован ли он на выступлениях за «Реал», спросите у него. Гарет на 100% предан «Реалу», - цитирует Барнетта Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Бэйл единственный из игроков «Реала», который не поехал после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) на клубном автобусе.
В нынешнем сезоне 29-летний валлиец провел 42 матча за «Реала», забив 14 мячей. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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