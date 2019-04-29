Агент: Бэйл на 100% предан «Реалу» Валлийский футболист стал игроком «Реала» летом 2013 года.

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда «Реала» Гарета Бэйла, сообщил, что футболист предан мадридскому клубу.

«Я не знаю, сфокусирован ли он на выступлениях за «Реал», спросите у него. Гарет на 100% предан «Реалу», - цитирует Барнетта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Бэйл единственный из игроков «Реала», который не поехал после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) на клубном автобусе.

В нынешнем сезоне 29-летний валлиец провел 42 матча за «Реала», забив 14 мячей. Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.