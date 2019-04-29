«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче - Советский спорт
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29 апреля 2019 21:55ФутболСметанникова Дарья

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче

В Италии подходит к концу 34-й тур.

«Аталанта» на своем поле принимала «Удинезе» и одержала победу со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Мартен Де Рон (81-я минута), реализовавший пенальти, и Марио Пашалич (85).

После 34 туров серии А «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. «Удинезе» с 33 баллами идет на 17-й позиции.

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