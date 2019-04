«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом

«Эвертон» в своем твиттере сообщил о продлении контракта с полузащитником Томом Дэвисом до 2023 года.

«Том Дэвис подписал новый четырехлетний контракт, который будет действовать до конца июня 2023 года. Поздравляем, Том», - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин провел за «Эвертон» 19 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

✍️ | Tom Davies has signed a new four-year contract which will keep him at #EFC until the end of June 2023. Congrats, Tom! 🔵



More: https://t.co/ClXKLcrJSa pic.twitter.com/fcv5oKMlaM