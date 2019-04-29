«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом

«Эвертон» в своем твиттере сообщил о продлении контракта с полузащитником Томом Дэвисом до 2023 года.
«Том Дэвис подписал новый четырехлетний контракт, который будет действовать до конца июня 2023 года. Поздравляем, Том», - говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне 20-летний англичанин провел за «Эвертон» 19 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
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