«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом - Советский спорт
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29 апреля 2019 22:38ФутболСметанникова Дарья

«Эвертон» продлил контракт с полузащитником Дэвисом

Новое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

«Эвертон» в своем твиттере сообщил о продлении контракта с полузащитником Томом Дэвисом до 2023 года.

«Том Дэвис подписал новый четырехлетний контракт, который будет действовать до конца июня 2023 года. Поздравляем, Том», - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний англичанин провел за «Эвертон» 19 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

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