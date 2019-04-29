Владислав Пантелеев: Рад, что «Рубину» удалось отобрать очки у бывшей команды

Полузащитник «Рубина» Владислав Пантелеев прокомментировал итог матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Конечно, я рад, что удалось отобрать очки у бывшей команды. Честно говоря, сейчас не так пристально слежу за «Спартаком», но об уходе точно не жалею.
Были ли мы ближе к победе? Думаю, да. У нас были хорошие моменты в конце. Если бы Сагитов пошел на добивание на последних минутах, то могли бы вырвать победу. Чувствуем ли мы дыхание ФНЛ? Нет», - цитирует Пантелеева Sport24.ru.
После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Рубин» с 32 баллами идет на 11-й позиции.
В следующем туре команда Олега Кононова 4 мая сыграет в гостях с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева днем ранее примут «Оренбург».
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