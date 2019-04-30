Руслан Камболов: Надеюсь, в дальнейшем с финансами в «Рубине» будет тоже все хорошо

Защитник «Рубина» Руслан Камболов после матча 24-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:1) высказался о финансовой ситуации в клубе.
«У нас в коллективе все хорошо, это самое главное, – приводит ТАСС слова Камболова. – Мы работаем, стараемся, будем продолжать в том же духе. А то, что связано с этим (финансами), там тоже все хорошо. Надеемся, в дальнейшем такая ситуация сохранится.
На выезде, считаю, сыграли неплохо. Можно сказать, была равная игра, все ребята бились до конца, молодцы».
Напомним, после 26 туров «Рубин» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. В 27-м туре 3 мая «Рубин» примет «Оренбург».
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