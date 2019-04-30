Руководство «Милана» составило список из четырех тренеров на замену Гаттузо

Руководство «Милана» рассматривает четырех специалистов на замену главному тренеру Дженнаро Гаттузо, который покинет команду по окончании сезона.
По информации La Gazzetta dello Sport, главными кандидатами являются бывший тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо и наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
В списке также значатся Леонарду Жардим из «Монако» и Марко Джампаоло из «Сампдории». Однако их кандидатуры не являются приоритетными.
Ранее сообщалось, что «Милан» может возглавить главный тренер «Челси» Маурицио Сарри. Однако итальянец не намерен покидать лондонский клуб.
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