Британская полиция арестовала двух человек за размещение фото погибшего Салы Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе во время перелета из Нанта в Кардифф 21 января.

Полиция Великобритании арестовала двух человек за публикацию в интернете фотографии с телом погибшего футболиста Эмилано Салы. Об этом сообщает France Press.

Сообщается, что на фото показан момент вскрытия тела футболиста в морге в Дорсете, которое состоялось 7 февраля.

Арестованы 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Оба обвиняются в несанкционированном доступе к компьютерным материалам. Женщина также подозревается в отправке злонамеренных сообщений.

Напомним, Эмилиано Сала подписал контракт с «Кардиффом», перейдя из «Нанта». Футболист после подписания соглашения с валлийским клубом вернулся по делам во Францию.

21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой, но его самолет пропал с радаров. Тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.