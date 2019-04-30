Британская полиция арестовала двух человек за размещение фото погибшего Салы - Советский спорт
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30 апреля 2019 13:00ФутболСметанникова Дарья

Британская полиция арестовала двух человек за размещение фото погибшего Салы

Аргентинский футболист Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе во время перелета из Нанта в Кардифф 21 января.

Полиция Великобритании арестовала двух человек за публикацию в интернете фотографии с телом погибшего футболиста Эмилано Салы. Об этом сообщает France Press.

Сообщается, что на фото показан момент вскрытия тела футболиста в морге в Дорсете, которое состоялось 7 февраля.

Арестованы 48-летняя женщина и 62-летний мужчина. Оба обвиняются в несанкционированном доступе к компьютерным материалам. Женщина также подозревается в отправке злонамеренных сообщений.

Напомним, Эмилиано Сала подписал контракт с «Кардиффом», перейдя из «Нанта». Футболист после подписания соглашения с валлийским клубом вернулся по делам во Францию.

21 января он направлялся в Кардифф, чтобы приступить к тренировкам с новой командой, но его самолет пропал с радаров. Тело Салы было найдено на дне Ла-Манша спустя две недели после пропажи.

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