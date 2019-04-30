Неймар сообщил Марсело, что хочет выступать за «Реал» в следующем сезоне

Неймар рассказал своему партнеру по сборной Бразилии защитнику «Реала» Марсело, что хочет играть за мадридский клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану о желании стать игроком испанской команды.
В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач.
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