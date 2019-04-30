Неймар сообщил Марсело, что хочет выступать за «Реал» в следующем сезоне - Советский спорт
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30 апреля 2019 14:27ФутболСметанникова Дарья

Неймар сообщил Марсело, что хочет выступать за «Реал» в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» хочет вернуться в чемпионат Испании.

Неймар рассказал своему партнеру по сборной Бразилии защитнику «Реала» Марсело, что хочет играть за мадридский клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану о желании стать игроком испанской команды.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар провел за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 12 голевых передач.

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