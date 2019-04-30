Бывший врач «Спартака»: Вартапетов пришел в команду по рекомендации Титова - Советский спорт
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30 апреля 2019 14:44ФутболСметанникова Дарья

Бывший врач «Спартака»: Вартапетов пришел в команду по рекомендации Титова

Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов может покинуть свою должность по окончании сезона-2018/19.

Бывший врач красно-белых Лю Хуншен рассказал о своем отношении к Вартапетову.

«Хороший, добрый человек. Мы с ним работали много, еще со времен Валерия Карпина. Он пришел в «Спартак» от Егора Титова. Сначала хотели взять другого врача из «Динамо» по имени Олег, но не получилось. Я так знаю, что Вартапетов пришел в «Спартак» по рекомендации Титова. И мы работали долгое время.

Вартапетов хороший человек. Вообще у меня очень много друзей армян. Мы приходим и уходим, лучше помнить о человеке только хорошее», - цитирует Лю Хуншена сайт телеканала «360».

Добавим, что многие недовольны работой Вартапетова в «Спартаке». Во время его работы многие футболисты получили травмы крестообразных связок колена.

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