Бывший врач «Спартака»: Вартапетов пришел в команду по рекомендации Титова Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов может покинуть свою должность по окончании сезона-2018/19.

Бывший врач красно-белых Лю Хуншен рассказал о своем отношении к Вартапетову.

«Хороший, добрый человек. Мы с ним работали много, еще со времен Валерия Карпина. Он пришел в «Спартак» от Егора Титова. Сначала хотели взять другого врача из «Динамо» по имени Олег, но не получилось. Я так знаю, что Вартапетов пришел в «Спартак» по рекомендации Титова. И мы работали долгое время.

Вартапетов хороший человек. Вообще у меня очень много друзей армян. Мы приходим и уходим, лучше помнить о человеке только хорошее», - цитирует Лю Хуншена сайт телеканала «360».

Добавим, что многие недовольны работой Вартапетова в «Спартаке». Во время его работы многие футболисты получили травмы крестообразных связок колена.