Месси получил почетную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди - Советский спорт
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30 апреля 2019 15:18ФутболСметанникова Дарья

Месси получил почетную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

Крест Сант-Жорди – одна из высших наград правительства Каталонии, учрежденная 18 декабря 1981 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил Крест Сант-Жорди, который вручается за заслуги в защите идентичности Каталонии, в особенности в гражданском и культурном плане.

Высший орган самоуправления Каталонии одобрил инициативу совета директоров выдвинуться Месси на соискание почетной награды.

Аргентинец получит награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен». Об этом сообщает Diario Sport.

Добавим, что Месси стал пятым футболистом «Барселоны», который получит эту награду. Ранее ее получал Йохан Кройфф.

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