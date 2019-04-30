Месси получил почетную награду Каталонии – Крест Сант-Жорди

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил Крест Сант-Жорди, который вручается за заслуги в защите идентичности Каталонии, в особенности в гражданском и культурном плане.
Высший орган самоуправления Каталонии одобрил инициативу совета директоров выдвинуться Месси на соискание почетной награды.
Аргентинец получит награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен». Об этом сообщает Diario Sport.
Добавим, что Месси стал пятым футболистом «Барселоны», который получит эту награду. Ранее ее получал Йохан Кройфф.
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